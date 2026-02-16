Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

Прокурор попросил суд конфисковать квартиру, которую снимали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Такую просьбу прокурор озвучил во время прения сторон во 2-м Западном окружном военном суде. Кроме того, сторона обвинения также попросила суд приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам. Остальных призвали приговорить к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил конфисковать квартиру Алишера Касимова в Подмосковье, которую он сдавал предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"», — сообщил собеседник издания из зала суда.

Отмечается, что дело проходит в закрытом режиме.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве произошел 22 марта 2024 года. Тогда группа террористов открыла стрельбу по посетителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». В процессе террористы также подожгли здание. В результате погиб 151 человек, еще 609 получили ранения.

Ранее СМИ сообщили, что следствие полностью доказало вину четверых исполнителей теракта в «Крокусе».