Группа туристов-староверов попросили эвакуации из тайги
Незарегистрированная группа туристов-староверов попросила эвакуации из района реки Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Отмечается, что в составе группы 11 женщин и двое мужчин. У группы есть два снегохода с прицепами, на которых они путешествовали по тайге. При этом, туристы предварительно не зарегистрировались. Причина запроса на эвакуацию пока неизвестна.
«Поступила заявка на оказание помощи в районе реки Сосьва группе староверов, путешествующих на двух снегоходах с прицепами. Установленным порядком туристическая группа не зарегистрировалась. Информация о причине оказания помощи в эвакуации пока не поступала», — рассказал представитель экстренных служб.
