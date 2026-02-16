Группа туристов-староверов попросили эвакуации из тайги

Незарегистрированная группа туристов-староверов попросила эвакуации из района реки Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что в составе группы 11 женщин и двое мужчин. У группы есть два снегохода с прицепами, на которых они путешествовали по тайге. При этом, туристы предварительно не зарегистрировались. Причина запроса на эвакуацию пока неизвестна.

«Поступила заявка на оказание помощи в районе реки Сосьва группе староверов, путешествующих на двух снегоходах с прицепами. Установленным порядком туристическая группа не зарегистрировалась. Информация о причине оказания помощи в эвакуации пока не поступала», — рассказал представитель экстренных служб.

