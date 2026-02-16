Аферисты развели москвичку на 4,5 миллиона рублей

Мошенники ввели в заблуждение 29-летнюю москвичку и получили от нее 4,5 миллиона рублей. Полицейские задержали одного из курьеров аферистов.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 29-летняя жительница столицы. Она сообщила, что с ней связались неизвестные, представившиеся работниками различных служб и ведомств. Используя приемы психологического воздействия, злоумышленники убедили девушку в течение нескольких дней встретиться с курьерами, которым она передала свои накопления, — рассказали на сайте ведомства.

Пособником мошенников оказалась 18-летняя жительница Краснодарского края. Девушку задержали на юге столицы. Следователи выяснили, что она забрала часть денег у москвички и перевела их кураторам. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Девушку отпустили под подписку о невыезде. Правоохранители устанавливают личности тех, кто курировал ее действия.

Ранее в подмосковном Солнечногорске задержали молодого человека, работавшего на мошенников. Всего за три дня он забрал у граждан 50 миллионов рублей. Курьер заявил следователям, что сам якобы стал жертвой аферистов. В отношении подозреваемого завели уголовное дело и заключили его под стражу.