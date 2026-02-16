Террористам из «Крокуса» запросили пожизненные сроки

Фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» запросили пожизненные сроки. Об этом пишет «Осторожно, новости». Процесс проходит в военном суде Москвы в закрытом режиме.

© Московский Комсомолец

На скамье подсудимых 19 человек. Среди них четверо непосредственных исполнителей, трое продавших им машину, владелец квартиры, где жили террористы, а также еще 10 обвиняемых в поддержке и подготовке аналогичного теракта в дагестанском Каспийске.

Один из исполнителей отказался признавать вину в терроризме, объяснив расстрел людей приверженностью к радикальному течению ислама.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Террористы устроили стрельбу в фойе и подожгли зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения.