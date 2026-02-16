Глыба льда упала на женщину в Башкирии

В Бугульме на женщину упала глыба льда с крыши дома на улице Гафиатуллина, пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

© Telegram-канал Mash Iptash

Инцидент произошел во дворе многоэтажки, пострадавшую увезли на носилках. По словам свидетелей, предупреждающую табличку о возможном сходе снега с крыши представители управляющей компании выставили уже после случившегося. Медики сообщили, что жизни женщины ничего не угрожает.

Дом обслуживает УК «ЖЭУ-6», которую ранее проверяла прокуратура. Ведомство выявило нарушения: снег на крышах не убирали, сосульки не сбивали, дворы не чистили. Директора оштрафовали на 12,5 тысячи рублей, саму управляющую компанию — на 125 тысяч.

До этого в Пермском крае ребенок получил перелом позвоночника из-за рухнувшего с крыши снега. Мальчик проходил мимо, когда его завалило снегом. Представитель управляющей компании, обслуживающей дом, заявила, что их специалисты не обязаны полностью очищать крышу от снега.