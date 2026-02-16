Супругов из Черняховска будут судить за истязание и убийство ребенка

Следственный комитет завершил расследование чудовищного преступления в Черняховске Калининградской области. Перед судом предстанут супруги, обвиняемые в истязаниях и убийстве семилетнего мальчика, а также в нанесении тяжких травм его 12-летней сестре, сообщает ведомство.

© Российская Газета

Следователи насчитали не менее восьми эпизодов физического и психологического насилия над детьми, которые происходили на протяжении полутора лет.

По данным следствия, в конце января 2025 года отчим, находившийся под воздействием наркотиков, потребовал от семилетнего пасынка выполнять физические упражнения. Когда ребенок отказался, мужчина впал в ярость и жестоко избил его, нанеся не менее 35 ударов. Ни сам истязатель, ни мать мальчика не вызвали врачей, хотя было очевидно, что ребенок серьезно пострадал. В результате мальчик скончался.

Чтобы скрыть преступление, отчим спрятал тело в сумку, вывез в болотистую местность на окраине Черняховска и утопил. После этого он убедил жену заявить о пропаже сына, а сам для отвода глаз участвовал в поисках, изображая обеспокоенного родителя.

В ходе расследования вскрылись и другие преступления. Еще в конце декабря 2024 года тот же мужчина сломал руку 12-летней падчерице. Ни он, ни мать девочки не обратились за медицинской помощью вовремя. Лишь 12 января, когда девочке наконец сделали рентген и выявили перелом плечевой кости, ее госпитализировали. Родители запретили ребенку говорить правду и заставили врать, будто она упала с лестницы. Здоровью девочки был причинен тяжкий вред.

Следователи установили, что издевательства над детьми продолжались с сентября 2023 года по февраль 2025-го. Супруги совместно избивали малыша за непослушание, используя ремень, электрический провод, пластиковую трубу, железный прут и другие подручные предметы. Девочку тоже подвергали побоям. А в январе 2025-го отчим с согласия жены привязал семилетнего пасынка веревкой к лестнице двухъярусной кровати.

В зависимости от роли каждого супругам предъявлены обвинения по целому ряду статей: убийство малолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, оставление в опасности, истязание и неисполнение родительских обязанностей.

В региональном управлении СК подчеркнули, что собрана исчерпывающая доказательная база, полностью изобличающая обоих обвиняемых. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Кроме того, продолжается расследование в отношении сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних черняховской полиции. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями: известно, что они были осведомлены о жестоком обращении в этой семье, но не приняли никаких мер и не задокументировали эти факты.