Суд рассмотрит дело об отравлении 19 человек шаурмой в Егорьевске

Перед Егорьевским городским судом предстанет 34-летний владелец сети павильонов быстрого питания «Вкус Востока», где в мае прошлого года отравились 19 человек.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Егорьевский городской суд Московской области, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Инцидент произошел в период с 17 по 20 мая прошлого года. Посетители заведения на проспекте Ленина попробовали там различные блюда, после чего им стало плохо. Среди пострадавших оказались шесть подростков. У всех отравившихся диагностировали острую кишечную инфекцию. В самом заведении не соблюдались санитарные нормы — в помещении убирались не регулярно, а у некоторых сотрудников не было медкнижек. По факту отравления людей шаурмой следователи возбудили уголовное дело.