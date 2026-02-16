Выяснилась история зоопарка, горевшего во Владивостоке

Пожар в зоопарке «Садгород» во Владивостоке, произошедший в понедельник вечером, ликвидирован. Возгорание произошло в хозяйственной пристройке, а затем огонь охватил крышу дома, принадлежащего владелице зоопарка. По словам владелицы зоопарка, люди и животные не пострадали.

© Московский Комсомолец

Как выяснил «МК», учреждение было основано в 1998 году для отдыха цирковых зверей между гастролями. Для посетителей зоопарк открылся в 2007 году. В «Садгороде» содержатся экзотические и местные животные. Обитатели зоопарка — не отловленные особи, а животные, которым угрожала опасность на воле.

По факту пожара на территории зоопарка во Владивостоке проводится проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Разбирательство предусматривает оценку соблюдения на объекте требований пожарной безопасности.