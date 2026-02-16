Задержанный министр ГО и ЧС Кубани лоббировал интересы юрлица при госзакупках

Задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков лоббировал интересы одного юрлица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что в результате лоббирования интересов юридического лица, которое в течение нескольких лет побеждало при проведении госзакупок.

Штрикова задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник, 16 февраля.

5 февраля у главы Отрадненского района Краснодарского края Андрея Волненко прошли обыски.

Чиновника подозревают в махинациях, напоминающих схему экс-главы Крымского района Сергея Леся по хищению земельных участков и оформлению их «на своих людей».

Обыски прошли одновременно по месту жительства Волненко и в его рабочем кабинете в здании районной администрации. Он возглавляет Отрадненский район с 2004 года. Срок текущих полномочий чиновника истек в сентябре 2025 года, однако конкурс по выбору нового главы района до настоящего времени проведен не был.