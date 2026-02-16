Спасатели оказали помощь жителю Подмосковья, провалившемуся под лед
Мужчина провалился под лед на канале имени Москвы около деревни Карманово. Он сам выбрался на поверхность, после чего спасатели оказали ему необходимую помощь.
Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ГКУ Московской области «Мособлпожспас».
— На канале имени Москвы возле деревни Карманово мужчина вышел на тонкий лед и оказался в ледяной воде. Из полыньи он смог выбраться самостоятельно и вызвал спасателей. Работники ПСП ПСЧ-215 совместно с сотрудниками федеральной службы оперативно прибыли на место происшествия и оказали первую помощь и психологическую поддержку пострадавшему 1963 года рождения, — рассказали в Telegram-канале спасателей.
Они помогли мужчине добраться до кареты «скорой». Врачи доставили его в больницу с подозрением на перелом ноги.
Ранее двое братьев провалились под лед во время игр на водоеме в Балашихе. Это заметил случайный прохожий. Мужчина достал мальчиков из воды. Детей привели в сознание и напоили горячим чаем в ближайшем подъезде. Позднее их и еще двоих мужчин, принимавших участие в операции по спасению, доставили в больницу.