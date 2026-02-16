В Челябинске раскрыто убийство девочки-сироты, совершенное 19 лет назад

В Челябинске раскрыто убийство 15-летней девочки, тело которой в мае 2006 года обнаружили в реке Миасс напротив одного из домов по улице 50-летия ВЛКСМ. Погибшая не имела близких родственников, устойчивых социальных связей не поддерживала, поэтому установить личности причастных к совершению преступления тогда не удалось.

Как сообщили в следственном управлении СК региона, в ходе повторного анализа материалов и дополнительных допросов свидетелей, в том числе с использованием психофизиологического исследования с применением полиграфа, были установлены новые обстоятельства трагедии. И при силовой поддержке Росгвардии задержаны 36 и 37-летние подозреваемые.

"По данным следствия, потерпевшая находилась на берегу Миасса в компании двух подростков 16 и 17 лет. Один из них приревновал девушку к товарищу и нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове. Второй продолжил избивать жертву, а когда она перестала подавать признаки жизни, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности", - пояснили в ведомстве.

После этого фигуранты сбросили тело девушки в реку. Между собой они договорились о единой линии поведения и условились рассказывать, что проводили девушку до остановки общественного транспорта и больше ее не видели.

Насильнику предъявлено обвинение в убийстве с целью сокрытия другого преступления. Суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте. Вопрос об избрании меры пресечения второму фигуранту будет решен в ближайшее время.