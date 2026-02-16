Суд арестовал сотрудника одной из структур «Ростелекома» по делу о взятке

Солнцевский районный суд Москвы заключил под стражу экс-руководителя Центра стратегического строительства ПАО «Ростелеком» Александра Темникова. Его подозревают в получении взятки от руководителя подрядной организации Андрея Сердюкова.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Солнцевский районный суд города Москвы поместил в СИЗО подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере экс-руководителя Центра стратегического строительства ПАО «Ростелеком» Темникова Александра Михайловича и подозреваемого в даче взятки руководителя подрядной организации Сердюкова Андрея Петровича, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Подробности дела не уточняются.

В ноябре 2024-го под следствие попал один из директоров «Ростелекома» Владимир Шадрин. Его и гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица заподозрили в хищении бюджетных средств. Они могли присвоить себе 180 миллионов рублей, которые были выделены на закупку лицензий для программного обеспечения. Подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».