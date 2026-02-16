Полицейские до смерти замучили инвалида в российском регионе

Якутский городской суд в начале февраля 2026 года отправил в СИЗО пятерых сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 3 «Якутское». Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением пыток, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, пишет тг-канал Сибирский Экспресс». Арест произошел спустя почти четыре месяца после гибели 35-летнего жителя микрорайона Марха.

Мужчину задержали 10 октября 2025 года во время обыска по делу о незаконном обороте наркотиков. По версии родственников, у него нашли пару кустов конопли, которые он выращивал для себя, чтобы облегчать хронические боли из-за диабета и ампутированных ступней. Как рассказывала сестра погибшего, в отделе полиции пятеро оперативников жестоко избили мужчину, требуя признательных показаний.

«Он пожаловался, что на нем прыгали, били в грудь», - цитируют родственницу в СМИ.

На следующий день задержанного отпустили. Он с трудом дышал и еле передвигался. 15 октября в травмпункте ему диагностировали двойной перелом грудины, но в республиканской больнице № 2 отказали в госпитализации, даже не сделав рентген. Через день, 16 октября, полицейские снова забрали его на «следственный эксперимент», где в течение восьми часов оказывали давление, заставляя подписать бумаги о том, что травмы он получил при падении.

Только 18 октября состояние мужчины резко ухудшилось, его наконец госпитализировали, но на следующее утро он скончался. Судебно-медицинская экспертиза назвала причиной смерти перелом грудины, осложнившийся сепсисом и воспалением. Первоначально Следственный комитет возбудил дело лишь по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», не сообщая о причастности полиции.

Факт превышения полномочий установили сотрудники собственной безопасности МВД и ФСБ. 5 февраля 2026 года суд арестовал пятерых фигурантов. Все они обжаловали решение, требуя домашний арест. Однако силовиков до 21 марта оставят под стражей. В МВД пообещали в случае подтверждения вины уволить их.