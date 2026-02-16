Следствие полностью доказало вину четверых исполнителей теракта в «Крокусе»

Следователи полностью доказали вину фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, в том числе и четверых непосредственных исполнителей преступления.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

— Гособвинение в ходе прений сторон обосновало доказанность вины подсудимых, в том числе в отношении четверых непосредственных исполнителей теракта, — передает слова Айвар ТАСС.

Никто из злоумышлеников не признал себя виновным полностью.

10 декабря 2025-го государственное обвинение завершило представление доказательств по делу о теракте. Позднее один из предполагаемых исполнителей преступления Шамсидин Фаридуни* дал первые показания в суде на русском языке. Он признал себя виновным, но при этом заявил, что якобы не осознавал свои действия.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Террористы с автоматами ворвались в зал, где в то время должен был состояться концерт группы «Пикник». Они открыли огонь по людям и устроили пожар. Хронология тех страшных событий — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.