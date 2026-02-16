Житель Егорьевска пойдет под суд после отравления клиентов в кафе «Вкус Востока»

Егорьевский городской суд рассмотрит уголовное дело об отравлении клиентов кафе быстрого питания «Вкус Востока» в мае 2025 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

«Егорьевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей»)», – уточнили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, фигурант, являясь фактическим руководителем сети павильонов быстрого питания «Вкус Востока» в Егорьевске, грубо нарушил требования санитарного законодательства. В частности, в павильоне на проспекте Ленина не обеспечивалось соблюдение санитарных норм при производстве, хранении и реализации продуктов питания. Кроме того, в помещении отсутствовала необходимая поточность технологических процессов, не осуществлялся производственный контроль, не проводились должная уборка и дезинфекция, а также не все сотрудники имели медицинские книжки.

«В результате в период с 17 по 20 мая 2025 года у 19 человек, включая шестерых несовершеннолетних, которые употребили различные блюда в указанном заведении, развилась острая кишечная инфекция», – указано в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый в ходе следствия полностью признал вину и раскаялся в содеянном. «Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Егорьевский городской суд Московской области», – подчеркнули в надзорном ведомстве.