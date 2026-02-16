В Пакистане взорвали бомбу у полицейского участка, есть погибшие

Не менее двух человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщила газета The Express Tribune, ссылаясь на местную полицию.

В публикации уточняется, что взрывное устройство было заложено в припаркованном мотоцикле. Его привели в действие у полицейского участка в районе Банну.

Погибшие и получившие ранения были мирными жителями. Среди правоохранителей пострадавших нет. Помимо этого, действующие в провинции Хайбер-Пахтунхва террористы взорвали мост в районе Танк. Было прервано движение по автомагистрали. В соответствующие районы направили дополнительные силы безопасности для поддержки операций, проводимых в провинции против террористов.

Теракты не прекращаются на северо-западе Пакистана с 6 февраля после взрыва в Исламабаде, унесшего жизни более тридцати человек. Как было установлено правоохранителями, организатор нападения был связан с террористической группировкой «Исламское государство»*. Сообщалось, что он прошел подготовку в Афганистане. 6 февраля на окраине Исламабада рядом с шиитской мечетью прогремел взрыв. Он привел к гибели по меньшей мере 31 человека и ранениям еще 169. Взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу из-за теракта в мечети в Исламабаде. В обращении президента России подчеркивалось, что убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.