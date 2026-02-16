Пожар охватил один из вольеров в зоопарке во Владивостоке. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщает Primpress.

По данным источника, на территории зоопарка загорелся дом с вольерами для теплолюбивых животных — обезьян, змей и крокодилов. На месте работают оперативные службы: уточняется, что пожарным удалось добраться до животных, спасатели пытаются локализовать огонь.

Некоторых животных удалось спасти: пожарные выпустили енотов и страусов, сообщается в публикации.

Осенью прошлого года огонь охватил два здания на территории Новосибирского зоопарка имени Шило. В зоосаде загорелись вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. В результате пожара погибло свыше 10 животных. Спасателям удалось вызволить быка, верблюда и три козы. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Зоопарк открылся для посетителей на следующий день после инцидента.