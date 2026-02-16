Массажистка спа-центра в Петербурге умерла из-за переутомления на работе

Массажистка спа-центра в Санкт-Петербурге умерла из-за переутомления на работе и огромного наплыва клиентов 14 февраля. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, 36-летней женщине стало плохо после того, как она полдня без перерыва обслуживала гостей. Она прилегла отдохнуть, а когда встала — потеряла сознание. Ее госпитализировали с подозрением на переутомление во время работы, однако спасти женщину не удалось.

Коллеги отметили, что в день смерти в спа-центре была плотная запись: погибшая жаловалась на усталость и большой поток клиентов, уточняется в публикации.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, что снижение производительности труда и постоянная усталость далеко не всегда объясняются переутомлением или стрессом. Одной из возможных причин могут быть заболевания желудка.

Певец Сергей Лазарев ранее сообщил, что вынужден поддерживать здоровье под капельницей из-за переутомления, которое вызвано напряженными съемками в конце года. Он отметил, что впереди его ожидает гастрольный тур, поэтому «без каких-либо витаминок» это никак не пережить.