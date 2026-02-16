Оперативниками уголовного розыска юга столицы задержана соучастница аферистов, получивших от обманутой москвички более 4,5 млн рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 29-летняя жительница столицы. Она сообщила, что с ней связались неизвестные, представившиеся работниками различных служб и ведомств. Используя приемы психологического воздействия, злоумышленники убедили девушку в течение нескольких дней встретиться с курьерами, которым она передала свои накопления. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы задержали одну из подозреваемых — 18-летнюю жительницу Краснодарского края. По версии следствия, она за обещанное вознаграждение забрала часть денег у потерпевшей и перевела их посредством криптокообменника своим кураторам. По данному факту следователем ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой, ее соучастники и организаторы преступления.