В Анадыре из-за сильной пурги со зданий сорвало крыши

«Порывы ветра достигали 40 метров в секунду», — сообщил мэр города Сергей Спицын.

Занятия в школах отменены. Также из-за плохой видимости приостановлено движение городского транспорта. Местных жителей по основным маршрутам на КАМАЗе перевозили спасатели.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошла авария на сетях. Была отключена участковая больница посёлка Угольные Копи, операционный блок и реанимационное отделение запитаны от дизель-генератора.

Как сообщает администрация Анадырского муниципального округа, аварийно-восстановительные работы на сетях завершены. Подача электроэнергии возобновлена во все многоквартирные дома, социальные и административные объекты в полном объёме.