Пожар в здании хостела в 1-м Магистральном тупике в Москве мог произойти из-за возгорания обогревателя в одной из комнат.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Обогреватель загорелся в одной из комнат, огонь быстро охватил помещение, и в итоге выгорели две комнаты и коридор, — говорится в публикации.

По неподтвержденным данным, количество людей, пострадавших при пожаре, увеличилось до девяти человек.

Возгорание произошло утром 16 февраля. Огонь распространился в четырехэтажном здании, где расположены два хостела и автомастерские. В помещениях находились люди, они просили о помощи. Пожарные спасли 16 человек. Предварительно, в хостеле вспыхнули личные вещи постояльцев, затем пламя перекинулось на мебель. По информации МЧС, при пожаре пострадали шесть человек.