В Карелии лыжник утонул в полынье Ладожского озера

В Лахденпохском районе Карелии завершились поиски 44‑летнего мужчины, отправившегося на лыжную прогулку по Ладожскому озеру.

© Vse42.ru

Спасатели обнаружили тело погибшего в ледяной воде – мужчина не смог выбраться из полыньи.

Трагический инцидент произошёл 12 февраля на просторах Ладожского озера. Местный житель решил совершить лыжный переход по замёрзшей водной глади: маршрут пролегал от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари – передаёт karelinform.

Как сообщили в поисково‑спасательной службе, о пропаже мужчины стало известно в тот же день – сигнал тревоги поступил в поисково‑спасательный отряд города Приозерск. К операции по поиску незамедлительно подключились спасатели из двух регионов, что позволило оперативно развернуть масштабные поисковые мероприятия.

В ходе тщательного обследования территории специалисты обнаружили ключевую улику – полынью. Судя по всему, лыжник не сумел выбраться из ледяной воды, что привело к его гибели.

Дежурная смена спасателей выполнила все необходимые действия: тело было извлечено из водоёма и доставлено на берег. После этого его передали представителям правоохранительных органов для проведения процессуальных действий и установления точных обстоятельств произошедшего.