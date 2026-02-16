Закладчика с 24 свертками с наркотиками задержали на юге Москвы

Полицейские задержали в Сумском проезде в Москве жителя столицы в возрасте 30 лет по подозрению в сбыте наркотиков. У закладчика нашли 24 свертка с N-метилэфедроном.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В результате отработки оперативной информации сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Южному округу Москвы задержали в Сумском проезде 30-летнего жителя столицы. В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято 24 свертка с веществами, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики провели обыски дома у мужчины. Там нашли еще 45 свертков с наркотиками, а также электронные весы и другие уличающие подозреваемого в преступлении предметы. Правоохранители также обнаружили фотографии закладок в телефоне у мужчины. Полицейские прибыли по указанным адресам и изъяли наркотики. В отношении москвича возбудили уголовное дело. Его отправили в СИЗО.

До этого в подъезде дома на севере столицы задержали другого закладчика. Им оказался иностранец. Дома у 59-летнего мужчины нашли пакеты с марихуаной. По факту произошедшего завели уголовное дело. Иностранца заключили под стражу.