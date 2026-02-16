Стало известно, из-за чего мужчина воткнул катану другу в пах в Выборге

Житель Выборга воткнул соседу катану в пах из-за кошки. Конфликт произошел 14 февраля в коммунальной квартире на Ленинградском шоссе, сообщают «Известия».

По данным издания, между мужчинами вспыхнула ссора из-за того, что кошка одного из них свободно разгуливала по комнатам коммуналки, запрыгивала на стол и мешала соседу. Тот потребовал разобраться с животным, начались взаимные угрозы.

Через некоторое время мужчина вернулся с катаной. В ответ хозяин кошки кинул в него табуретку, но получил удар мечом в пах. Соседи пытались помочь раненому, но он скончался до приезда скорой.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.