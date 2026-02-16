В аэропорту Шереметьево задержали женщину с Cartier за пять миллионов

Россиянка не задекларировала украшения Cartier стоимостью более пяти миллионов рублей и прилетела на родину из Дубая. В аэропорту Шереметьево ее задержали таможенники.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ФТС России.

— Незадекларированные ювелирные изделия Cartier стоимостью более пяти миллионов рублей обнаружили шереметьевские таможенники в дамской сумке пассажирки, прибывшей с супругом из Дубая, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина попалась при сканировании ее ручной клади. Там нашли кольцо Broderie De Cartier, браслет Lignes Essentielles и серьги из коллекции 1895 Stud Earrings. Россиянка попыталась объяснить таможенникам, что не знала о необходимости декларировать украшения, которые ей подарил муж. Однако ее доводы не убедили сотрудников ФТС. В отношении женщины завели административное дело. Правонарушительница заплатила штраф в размере более 1,5 миллиона рублей.

До этого в этом же аэропорту задержали женщину с Cartier за 34 миллиона рублей. Россиянка прилетела из Дубая и не не уплатила таможенные платежи на сумму, превышающую 9,9 миллиона рублей. Теперь ей грозит до пяти лет колонии или штраф в размере до полумиллиона.