Нападения с холодным оружием на сотрудников российского ТЦ попали на видео

Нападения с холодным оружием на сотрудников торгового центра (ТЦ) на улице Менжинского в Москве попали на видео. Кадрами делится ТАСС.

На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком и в голубом пуховике с капюшоном под видом покупателя смотрит телефоны в салоне сотовой связи. Потом он подходит к продавцу, достает нож и начинает угрожать сотруднику магазина. Далее злоумышленник пытается схватить выставочный образец смартфона, но антикражное устройств не позволило ему это сделать. Он убегает ни с чем.

Следующее нападение происходит на сотрудницу другого павильона. Злоумышленник переодел куртку и надел маску на лицо. На кадрах видно, как он угрожает ножом женщине и забирает деньги из кассы.

Полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался 28-летний ранее судимый уроженец Черкесска. У мужчины изъяли часть похищенных денег и нож.

До этого ограбление магазина «Якутские бриллианты» в столичном ТЦ «Афимолл Сити» попало на видео. Неизвестный украл с прилавка два кольца из белого золота с бриллиантами.