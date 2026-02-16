В Красноярске женщина напала с ножом на девушку-подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным издания, ЧП произошло возле подъезда общежития на улице Железнодорожников в ночь на 14 февраля. Пьяная 36-летняя россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы. Девочке удалось выжить благодаря быстро приехавшей бригаде медицинской помощи. Решается вопрос в возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Уфе предстанет перед судом 26-летняя местная жительница, которая с помощью ножа пыталась заставить бывшего парня возобновить с ней отношения.