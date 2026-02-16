Стало известно, как начался пожар в московском хостеле

Названа одна из возможных причин пожара в хостелеАдминистратор хостела, загоревшегося в понедельник утром в 1-ом Магистральном тупике рассказал, что возгорание началось в одном из блоков, когда он приехал на работу.

© Московский Комсомолец

Я сразу же позвонил пожарным, а параллельно стал помогать постояльцам эвакуироваться, - рассказал сотрудник. - В итоге почти всех удалось вывести.

Пострадавшие, со слов мужчины, надышались угарным газом. Их на носилках выносили и грузили в кареты медиков.

Причина возгорания пока неясна — проводка в здании была современной. Администратор предположил, что, возможно, кто-то из гостей закурил в кровати. В гостинице жили граждане СНГ, не менее 100 человек.

В настоящий момент пожар ликвидирован.