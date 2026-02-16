Подросток выпал из окна многоэтажки в российском городе

В Новосибирском вузе произошло чрезвычайное происшествие. Студент выпал из окна общежития. Инцидент случился в одном из корпусов на улице Пирогова, где проживают учащиеся. По информации местного издания «Академ инфо», молодой человек упал с высоты третьего этажа.

Обстоятельства случившегося озвучил на аппаратном совещании в администрации Советского района начальник отдела ГО и ЧС Юрий Перязев. По его словам, на момент падения подросток находился в состоянии алкогольного опьянения и испытывал душевное волнение. Эти факторы, по предварительным данным, могли сыграть ключевую роль в трагедии.

Сейчас следователи изучают обстоятельства происшествия. Пока официальные органы не делают окончательных выводов и рассматривают все возможные версии произошедшего.

К счастью, подросток остался жив. С многочисленными переломами он был экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое и борются за его жизнь. Информация о характере травм и прогнозах на выздоровление пока не разглашается.