До 6 человек выпрыгнули из горящего хостела на севере Москвы
От четырех до шести человек по разным данным выпрыгнули из окна горящего хостела на севере Москвы. Предварительно погибших среди них нет.
Как стало известно «МК», в настоящий момент из здания в 1-м Магистральном тупике эвакуировано 9 человек. Одного человека спасли при помощи спасустройства. Еще несколько выпрыгнули из окон, не дожидаясь помощи пожарных. Все они получили травмы.
В здании расположены автосервис и хостел, в котором проживали граждане СНГ.