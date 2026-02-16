Пожарные спасли 16 человек из горящего хостела на севере Москвы
Пожарные спасли 16 человек из хостела, который загорелся в 1-м Магистральном тупике в столице.
Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России по городу Москве.
— Всего огнеборцами спасены 16 человек, — рассказали в пресс-службе ведомства в мессенджере MAX.
Спасатели продолжают работу по ликвидации возгорания.
Причины пожара пока не установлены. Люди, находившиеся внутри здания, просили о помощи. Возгорание началось примерно в 11 часов 16 февраля. К месту пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС России и медики.