Прокурор требует 15 лет колонии для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь

В Красногорском районном суде Каменска-Уральского Свердловской области 16 февраля 2026 года состоялись судебные прения по резонансному уголовному делу об убийстве семи человек, совершенном более трех десятилетий назад. Государственный обвинитель попросил назначить 53-летнему мужчине наказание в виде 14 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, пишет издание РИА Новости. Кроме того, прокурор потребовал взыскать с подсудимого 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Женщина 1955 года рождения потеряла в этом преступлении родных.

Трагедия разыгралась в новогоднюю ночь с 31 декабря 1992 на 1 января 1993 года в квартире местных жителей на улице 2-й Рабочей в Каменске-Уральском . Утром 31 декабря 21-летний преступник познакомился на железнодорожном вокзале «Свердловск-Пассажирский» с компанией людей, направлявшихся встречать праздник. Обратив внимание на их внешний вид и поведение, свидетельствовавшие о материальном достатке, он втерся в доверие и напросился в гости

Во время застолья злоумышленник подмешал в алкоголь пятерым взрослым лекарственный препарат «клофелин», а когда те уснули, хладнокровно забил их слесарным молотком, который принес с собой. После этого он поочередно выманил на кухню детей - 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку и расправился с ними тем же способом. Всего жертвами стали 40-летний глава семьи, его 37-летняя супруга, их двое детей, а также супруги, приехавшие в гости из Пермской области. Тела взрослых преступник сложил под кровать, трупы детей оставил на кухне, похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей (22 тысячи наличными, норковые шапки, ваучеры, одежду) и скрылся.

Раскрыть чудовищное преступление удалось лишь спустя 32 года благодаря развитию технологий молекулярно-генетической экспертизы. Следователи сопоставили биологические следы на окурках, оставленных на месте преступления, а также отпечатки пальцев на мебели и бутылке из-под водки с образцами в базе данных . 21 января 2025 года убийцу задержали в Амурской области, где он спокойно жил с гражданской женой и 17-летним сыном. При задержании он заявил, что ждал этого визита, и полностью признал вину.

В ходе судебного разбирательства подсудимый пытался переложить ответственность на своего отца, чья ДНК схожа с его собственной, однако следствие опровергло эту версию. Злоумышленника признан вменяемым . В прениях сторон сейчас выступает защита, после чего суд удалится для вынесения приговора. Если бы убийцу поймали по горячим следам в 1993 году, ему, вероятно, грозил бы расстрел. Потерпевшая сторона, встретившаяся с ним спустя десятилетия, не скрывает своих эмоций: «Я бы сама его расстреляла! Детей-то за что?».