В Москве заблокированные в горящем хостеле люди собрались прыгать с четвертого этажа

В Москве людей заблокировало в горящем хостеле «Магистрал» в 1-м Магистральном тупике. Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам очевидцев, оказавшиеся в ловушке просят о помощи и скидывают на землю матрасы, на которые собрались прыгать с четвертого этажа. Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь, Baza выяснила, что огнем заблокированы как минимум 10 человек.

Ранее в Хабаровском крае жертвами пожара в поселке Кукан стали женщина и четверо ее детей. Предварительно, причиной возгорания стал поджог.