Жительница Кубани погибла после взрыва газа в жилом доме

В результате взрыва газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края погибла местная жительница. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел утром 16 февраля. По данным правоохранителей, три человека, включая двоих детей, не пострадали.

— На место выехали оперативные службы, а также исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров, — передает Telegram-канал ведомства.

6 января семь человек, в том числе ребенок, также пострадали при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии.

11 декабря 2025 года в жилом многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошел взрыв газа, после чего здание обрушилось. В результате случившегося пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.