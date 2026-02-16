Контр-адмирала в отставке осудили за хищение 592 миллионов у Минобороны

Контр-адмирал в отставке кандидат технических наук Николай Коваленко получил срок за хищение у Минобороны 592 миллионов рублей. Мужчину осудили на 4,5 года, но освободили от основного наказания из-за его болезни.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил судья.

— Признать Николая Коваленко виновным и приговорить к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей <...>. Освободить от основного наказания в виде лишения свободы из-за болезни, — передает решение судьи ТАСС.

В декабре прошлого года вынесли приговор руководителю компании ИФК «РНГС Капитал» Дмитрию Левченко и гендиректору фирмы«Сибай» Андрею Грунину по делу о хищении у Минобороны 500 миллионов рублей. Бизнесмены внесли в документацию о поставке товаров на 1,3 миллиарда ложные данные. Левченко отправили за решетку на восемь лет. Его сообщник проведет в колонии на три года меньше. Также каждого фигуранта оштрафовали на полмиллиона.