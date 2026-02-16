Иностранца осудили в Подмосковье за контрабанду драгоценностей на миллион рублей

Химкинский городской суд назначил наказание иностранцу, который занимался контрабандой драгоценностей стоимостью более одного миллиона рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Химкинский городской суд вынес приговор иностранному гражданину. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, то есть незаконное их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере), — рассказали на сайте ведомства.

Мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей. У него изъяли драгоценности. Украшения пойдут в доход государства.

Злоумышленник купил в России 166 изделий из серебра с позолотой. Он решил отправить посылку за границу под видом шоколада. Таможенники рассекретили схему иностранца. Свою вину мужчина признал.

В прошлом году два иностранца пытались ввезти в Россию драгоценности на 15 миллионов рублей без декларирования. Мужчин задержали в аэропорту Домодедово. В отношении иностранцев завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет колонии или штраф до миллиона рублей.