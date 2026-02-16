Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

65-летний житель Саратова оказался погребен под рухнувшим с кровли снегом. Подробности случившегося приводит пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Инцидент случился на территории частного домовладения на 2-м Прудном проезде Заводского района. Снежная масса упала на мужчину с крыши одноэтажного дома. Тело саратовчанина обнаружили родственники. Сход снега называют только предварительной причиной летального исхода. Следователи проводят проверку, место происшествия осматривают, точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе экспертизы.

Ранее в городском поселении Лянтор Ханты-Мансийского округа (ХМАО) снег обвалился с кровли здания на крытом хоккейном корте. Под завалами оказались пятеро детей. Один ребенок пострадал, другой, впав в кому, уже из нее не вышел.

В Нижнем Новгороде после падения сосульки не выжила 19-летняя девушка. Другая горожанка, попавшая под сход наледи, отделалась незначительными травмами.