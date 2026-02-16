Мужчину ударили ножом в ночной электричке

Удар ножом в бок от незнакомцев получил в электричке сообщением «Сергиев Посад — Москва» 40-летний пассажир в ночь на 14 февраля. Раненого госпитализировали, когда поезд остановился на станции Лосиноостровская.

Как стало известно «МК», поводом для нападения стало замечание, которое пострадавший, автомеханик по роду занятий, сделал компании из нетрезвых мужчин, сидевших в первом вагоне. Мужчина прошел туда, чтобы посетить туалет, а по пути обратил внимание на шум и не смог промолчать.

Когда пассажир вернулся в третий вагон, то вскоре заметил сидящих через четыре ряда двух мужчин, которым он ранее сделал выговор. А через некоторое время один из недоброжелателей, ни слова не говоря, подбежал и ударил ножом в бок. От серьезных травм спасло то, что автомеханик схватил агрессора за руку. После этого хулиганы скрылись.

В больнице рану обработали и зашили — к счастью, жизненно-важные органы оказались не задеты. Мужчина покинул лечебное учреждение под расписку. Он собирается написать на злодеев заявление в полицию.