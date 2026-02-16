Суд в Подмосковье рассмотрит дело курьера, забравшего четыре миллиона у граждан

Одинцовский городской суд рассмотрит дело 53-летнего жителя Санкт-Петербурга, работавшего курьером на мошенников. Мужчина забрал у четырех человек более четырех миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Общая сумма причиненного ущерба составила свыше четырех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина работал на аферистов с апреля прошлого года. Он звонил потерпевшим под видом сотрудника различных организаций. Злоумышленник убедил всех потерпевших передать деньги для якобы декларирования. При встречах с людьми он показывал им «липовое» удостоверение и называл кодовое слово «ласточка». Полученные средства мужчина переводил кураторам.

В свою очередь столичные полицейские задержали девушку, забравшую у москвича три миллиона рублей. Мужчина трижды встречался с пособницей мошенников. В итоге в отношении девушки завели уголовное дело. Ее заключили под стражу.