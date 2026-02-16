Бизнесмена Евгения Чичваркина* заочно осудили на девять лет по делу о распространении фейков о действиях армии России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Евгения Чичваркина* к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, — рассказала Нефедова.

Ему также нельзя администрировать сайты в интернете на протяжении четырех лет и 11 месяцев. Чичваркина* осудили за его репост сообщения о якобы ракетном ударе российской армии по корпусу больницы «Охматдет» в Киеве.

Предприниматель скрывается от следствия за рубежом. Его объявили в розыск. В сентябре прошлого года суд заочно арестовал Чичваркина* на два месяца. Позднее прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу. Прокурор требовал девять лет колонии для фигуранта.

*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.