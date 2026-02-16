Главу кубанского министерства ГО и ЧС Кубани Штрикова задержали
Министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова задержали по делу о превышении полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.
Штрикова задержали сотрудники регионального управления ФСБ, добавил собеседник РИА «Новости».
Задержание прошло 16 февраля.
Его подозревают в превышении должностных полномочий.
По имеющимся данным, претензии силовиков связаны с нарушениями при реализации государственных контрактов.
Ранее Генпрокуратура потребовала через суд изъять у экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой имущество на сумму свыше 330 млн рублей.