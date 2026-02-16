Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило, что бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег.

«На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021-2025 годов)», — указывается в заявлении НАБУ.

Отмечается, что обвинение выдвинуто в рамках дела «Мидас».

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что Галущенко конвоируют в Киев, где суд должен избрать ему меру пресечения.

Также Национальное антикоррупционное бюро Украины подтверждало информацию о задержании Галущенко.