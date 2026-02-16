Россиянина лишили гражданства за сообщения в соцсетях

В Кемеровской области жителя областного центра лишили российского гражданства за сообщения и публикации в мессенджерах и социальных сетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает полиция Кузбасса.

Следствие и суд полагают, что мужчина распространял материалы, дискредитирующие власть, высказывал оскорбления и намерение помочь иностранному государству в подрыве безопасности России.

Житель города Кемерово лишен российского гражданства за совершение действий, угрожающих безопасности Российской Федерации. Ранее выданный российский паспорт был признан недействительным и изъят. Мужчине придется покинуть страну в течение 15 дней.

