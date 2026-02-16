Россиянин с ружьем взял заложников в квартире жилого дома

В Новосибирске местный житель с ружьем забаррикадировался в квартире с семьей. Об этом пишет НГС.

Заложником злоумышленника стала его жена. По данным издания, сначала мужчина угрожал жене в магазине около дома, а потом закрылся в квартире и угрожал что-то сделать с собой и семьей. На место оперативно приехали правоохранители, которые начали переговоры с захватчиком. В результате им удалось вывести мужчину из квартиры.

Сейчас на месте работают сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД. В прокуратуре региона заявили, что оружия у мужчины не было.

Ранее в Японии арестовали 26-летнего мужчину, который угрожал попугайчикам 20-летней знакомой.