Для всех фигурантов по делу «Крокуса» потребуют пожизненное

По делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» для всех 19 фигурантов будут требовать пожизненное лишение свободы. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар. Прения сторон в 2-м Западном окружном военном суде пройдут в закрытом режиме. По словам Айвар, речь идет «не о мести или лозунгах, а о правосудии и защите общества». Теракт произошел в марте 2024 года, его жертвами стали 149 человек. Потерпевшая сторона также заявила гражданские иски к подсудимым на десятки миллионов рублей, однако, как отметила адвокат, даже в случае удовлетворения требований взыскание средств будет затруднительным.