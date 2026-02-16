В Ярославской области ввели режим ЧС из-за отсутствия тепла

В селе Угодичи Ростовского района Ярославской области на основной котельной произошло обрушение кровли и стены. В результате аварии без тепла остались несколько многоквартирных домов, где проживают 300 человек, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Все экстренные и коммунальные службы, а также руководство округа и регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) прибыли на место происшествия. Создан оперативный штаб.

Специалисты подключили блочно-модульную котельную для отопления домов. Уже в ближайшее время в квартирах станет тепло.

«Мощности резерва достаточно, чтобы полноценно обеспечивать дома отоплением. Люди в безопасности. Держим ситуацию на контроле. Однако будем подробно разбираться в причинах произошедшего с основной котельной», — заключил губернатор.

