Мощные взрывы прогремели в Тульской области

Серия «гулких и басовитых взрывов» прогремела над Тулой и городом Алексином вечером 15 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Предварительно работает система противовоздушной обороны (ПВО) России.

По сообщениям жителей, над Алексином было не менее пяти взрывов около 20:00, а также виднелись вспышки в небе. В Туле взрывы начались чуть позже — около 20:30. Было от трех до пяти громких звуков в южной и центральной части города.

Люди также слышали звуки моторов в небе.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Китай изменил свое отношение к конфликту на Украине

Ранее Министерство обороны России рассказало о 222 сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией.