В Татарстане колёса школьного автобуса разлетелись в разные стороны

По данным телеграм-канала "112", в Республике Татарстан произошел инцидент с рейсовым школьным автобусом: во время движения у транспортного средства отсоединились два задних колеса.

Это случилось практически одновременно, перед тем как автобус должен был пройти очередной маршрутный пункт. Одно из оторвавшихся колес, по свидетельству очевидцев, угодило в проезжавший рядом пассажирский микроавтобус.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, однако случившееся представляло собой серьезную опасность.