У границы с Румынией нашли тело 29-летнего украинца

По данным украинских СМИ, родственники украинца обратились к пограничникам Черновицкого отряда, сообщив, что он планировал нелегально пересечь границу, но во время попытки резко ухудшилось здоровье, и он нуждается в помощи.

© Unsplash

Вскоре оперативная группа обнаружила неподалёку от румынской границы тело жителя Ивано-Франковской области, родившегося в 1997 году. Мужчина был без признаков жизни.

По мнению медиков, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

С начала 2022 года зарегистрировано свыше 70 случаев летальных исходов мужчин при попытках незаконного пересечения границы. Реальное число, вероятно, в десятки раз выше.

В комментариях справедливо предположили, что "сердечную недостаточность" могли просто придумать пограничники ДПСУ. На деле человека, скорее всего, пытали и убили.