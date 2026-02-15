Boeing с треснувшим стеклом приземлился в Шереметьево

Пассажирский Boeing 737–800 (738), который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, сообщил о трещине в лобовом стекле и приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили оперативные службы.

—Экипаж Boeing 738, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, доложил о трещине в лобовом стекле и принял решение о посадке в Шереметьеве, — приводит информацию ТАСС.

Самолет успешно приземлился.

28 января самолет Boeing 757, который летел рейсом Нячанг — Иркутск, совершил экстренную посадку в Ханое. На борту воздушного судна находилось 238 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, причиной экстренной посадки самолета Azur Air в Ханое стал отказ двигателя.